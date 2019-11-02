阿伯贈送糖葫蘆為「雲林女兒」張嘉郡（右）加油打氣。（張朝欣攝）

國民黨雲林第1選區立委參選人張嘉郡，2日在大本營虎尾鎮拜票，受到市場婆婆媽媽熱情相迎，張嘉郡強調選情緊繃，虎尾一定要大團結才能贏得勝選，讓她再度進到立法院與雲林縣政府攜手同心，讓雲林更進步繁榮。

張嘉郡由虎尾鎮長丁學忠、鎮民代表會主席林嘉弘、虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠、當地里長與支持者陪同下，前往虎尾鎮德興、中正路傳統市場拜票，張嘉郡胞弟張鎔麒也加入拜票行列，與姐姐一起懇託鄉親支持。

張嘉郡緊握每一雙手不斷拜託，民眾則熱情贈送蒜青、菜頭、包子、粽子，預祝張嘉郡「凍蒜」、「好彩頭」、「包中」，還有賣糖葫蘆的阿伯送了1串糖葫蘆為她加油打氣，讓張嘉郡笑得合不攏嘴，場面熱鬧溫馨。

張嘉郡拜票時正值傳統市場人潮最多的時候，許多婆婆媽媽看到「雲林女兒」張嘉郡都非常開心，拿出手機與她合照、比出大拇指說「讚」，不斷為張嘉郡加油打氣，現場「凍蒜」聲不絕於耳，展現虎尾地區的高人氣。

張嘉郡表示，她之前擔任兩屆立委，幫助雲林縣爭取雲林高鐵等重大建設，總經費達300多億元、服務案件超過8萬件。未來雲林還要爭取各種中央補助，包括布袋戲傳習中心、農業觀光、農產品產銷平衡及拓展行銷等，所以請大家一定要支持她再次前進立法院。

(中時 )