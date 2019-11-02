中共鷹擊-12系列超音速反艦導彈都是以美國航母為主要目標

曾在這次北京大閱兵出現的鷹擊-12B雖是新亮相的導彈，但因為只是早先鷹擊-12的升級版而未如首次亮相的東風-41與東風-17受矚目。最新的消息透露，升級版的岸基型鷹擊-12B導彈，在加上助推火箭後，射程可至1000公里以上，亦即僅從岸上發射，可以對第一島鏈以內的所有大型艦艇構成威脅，將迫使對手航母或兩棲攻擊艦退出第一島鏈，移至至日本、關島等第二島鏈。

《新浪軍事》報導說，鷹擊-12B導彈出現在這次閱兵中是以卡車裝載，車上3具發射器呈「品」字型排列，這是中共海軍岸艦導彈部隊的新型反艦武器。鷹擊-12B反艦導彈由鷹擊-12升級而來，而鷹擊-12則是由上世紀90年代由俄羅斯引進4艘現代級導彈驅逐艦時，同時引進艦上使用的3M-80E「日炙」(Sunburn)超音速反艦導彈改良而來，鷹擊-12將射程由原來160公里擴增至360公里，並使用於轟-6轟炸機上，做為空射型超音速反艦導彈。

鷹擊-12B試射照片上明顯可以發現比鷹擊-12尾部多了一段火箭助推器。（圖／網路）

報導說，鷹擊-12之後中共再研發改良出艦載型鷹擊-12A，加裝固體燃料助推火箭與衝壓式火箭發動機，並使用新型燃料，再將射程擴增至600公里，安裝在導彈驅逐艦上。最近亮相的鷹擊-12B設計上是陸基的岸射型，因此射程會更遠，必須使用推力更大的火箭，制導系統同時進行升級。其岸基載具是高機動性TEL卡車，可以沿著海岸公路機動部署，隨時發動對海面艦艇長程打擊。

報導根據現有資訊推測，鷹擊-12B在助推火箭推升至一定高度後拋棄助推段，透過數據鏈接收目標資訊後，啟動衝壓發動機以約2馬赫速度飛抵距目標50公里左右，再由導彈上搜索雷達捕獲並鎖定目標並加速至4馬赫，以紅外線與衛星制導方式將400公斤的彈頭導引向目標，命中誤差範圍約為7米以內。

報導分析稱，鷹擊-12B機動性高、射程遠、突防能力強，主要針對敵方大中型水面艦艇，例如航母、兩棲攻擊艦與巡洋艦等主力艦艇，號稱可以一發癱瘓、兩發擊毀，是中共反航母作戰體系中的中空域彈道（相對於東風-21D的高空彈道與長劍/東風-100的低空彈道而言）打擊手段的主力。除了可以防衛中國大陸沿海的島嶼，亦能做為近岸防衛的利器，將敵方的航母逼退至導彈射程以外的第二島鏈，「否則就是自尋死路」。

(中時電子報)