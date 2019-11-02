富邦悍將「老鳥」范玉禹2013年加入中職，今年已是生涯第7年，不過因為過去沒有參與過菜鳥日，因此他今年主動表態想參加，結果裝扮成紅髮美人魚，讓球迷笑翻。范玉禹說，「我個性比較活潑，希望菜鳥日在我的帶領下，學弟們也不會太彆扭。」

富邦悍將為迎接新秀加入，2日在新莊球場舉辦「悍將小鮮肉上菜囉！」菜鳥日活動，每位球員都裝扮成一種食材，今年站穩一軍牛棚投手的范玉禹，原本抽籤抽到披薩，不過他本人認為太沒新意，主動提議要改成和自己名字相同發音的「魚」，最後球團安排他裝扮成紅髮美人魚，他笑說，「平常都是我在釣魚，這次體驗當魚的感受。」

范玉禹其實在2013年就加入中職，不過當時義大犀牛的菜鳥日都是在一軍的菜鳥才有機會參加，范玉禹錯過菜鳥日活動數年後，在今年主動提議想體驗，結果成為菜鳥群中最亮眼的角色。190公分的高大身材讓衣服拉鍊拉不起來，也讓他笑說，「有點緊繃。」

富邦悍將菜鳥日，范玉禹、游霆崴、楊彬、王尉永、江國豪、朱益生、林聖榮、林奕豪、葉國情、辛元旭、李建勳等人都換裝同樂。（鄧心瑜攝）

范玉禹一直是隊中的活寶，這次在他的帶領下，菜鳥群游霆崴、楊彬、王尉永、江國豪、朱益生、林聖榮、林奕豪、葉國情、辛元旭、李建勳等人都換裝同樂，並表演特地準備的才藝節目，與球迷開心互動。

范玉禹則提到過去因為心理層面較差，面對壓力會綁手綁腳，今年在神的帶領下，克服心理的困擾，明年希望能延續今年好成績，在秋訓、春訓改進缺點並好好準備，迎接明年球季。

(中時電子報)