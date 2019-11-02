國會政黨聯盟今天在凱達格蘭大道舉行週年慶、進軍立法院誓師大會，黨主席悟覺妙天指出，人民要有錢過好日子，他要請求2020當選的總統能夠把軍公教警消人員薪水都加上一倍，勞工也比照辦理，只要政府把薪水加倍列在國家政策的第一位，就絕對沒有問題。

悟覺妙天說，政府有很多不必要的開銷可以省，不必要的預算可以列，很多重疊機關能減少，政府應該要小而美、小而強，人民小而富，政府應該要為人民服務不是管理人民。

悟覺妙天指出，兩岸應該要和平相處合作，如果能和平發展，那很多台灣建設都會改善很多。台灣的國家建設太落後了，讓人不滿意，如果能夠歡迎包含大陸在內的外國資金來台灣投資建設，相信台灣經濟很快就會好轉，

悟覺妙天說，很多人問他為什麼身為宗教領袖要還要參與政治？他強調，國家興亡匹夫有責，不管任何職業、種族，只要是中華民國國民就有責任，「我們的組合就是要捍衛中華民國主權，也要給人民有錢過好日子，這是我們參與政治的目的。」

國會政黨聯盟週年慶現場人人戴黃帽子、手持國旗，在國民黨總統參選人韓國瑜登場後，全場氣氛炒熱到最高點，「韓總統」、「韓國瑜凍蒜」的聲音此起彼落，彷彿成了韓國瑜的造勢主場。

(中時 )