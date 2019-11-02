保肝大使王彩樺（左）分享護肝經驗，肝病防治學術基金會董事長許金川也誇獎她氣色越來越好。（林和生攝）

肝病防治學術基金會護肝列車2日開拔至東港鎮，免費替民眾抽血篩檢。（林和生攝）

肝病防治學術基金會2日率領專業醫療團隊，將護肝列車開往肝基會董事長許金川故鄉東港鎮，選在當地信仰中心東隆宮廟埕前，免費替民眾抽血篩檢肝炎及肝癌，吸引近2000人參與，希望以行動救助肝苦人、讓肝病早日從台灣消失。

活動由保肝大使王彩樺現身分享個人護肝經驗，並與屏縣府衛生局長施丞貴、東隆宮董事長伍水源、執行長粘曉菁、屏東縣議員林蔡鳳梅等人，共同呼籲大家捲袖驗B、C肝，相招來顧肝。

根據衛福部最新公布，全台十大死因癌症已蟬聯37年冠軍，其中肝癌死亡率高居第2名，施丞貴指出，B、C型肝炎與肝癌、肝硬化發生息息相關，許多患者常不知自己罹患肝病，往往需要抽血或超音波檢查才能發現，因此，早期發現、早期治療，是提高肝病治癒率最佳途徑。

王彩樺20年前健檢時發現罹患C型肝炎，每年都要定期追蹤肝功能指數，直至今年初得知健保全面開放全口服新藥，便從1月起接受治療，治療期間完全沒有不適，療程結束後經3個月追蹤，7月初確認體內沒有病毒，終於拿到「畢業證書」。

「很多人怕麻煩不去治療，最後病情惡化、得不償失」，許金川強調，現在B肝帶原者已有藥物可以控制，C肝口服新藥也有極高治癒率，肝基會不會放棄任何可以找出潛在患者的機會和死角，期望在主動出擊下，有效提升民眾就醫意願，幫助患者早日脫離「肝」苦。

(中時 )