謝忻今年6月惹出和已婚阿翔車吻風波，謝忻之後宣布退出《綜藝大集合》，最近她投奔另一位大哥徐乃麟合作新節目，但強調和「永遠的師父」胡瓜（瓜哥）感情不變。今(2日)謝忻突氣到想買封箱膠帶封住瓜哥的口，原來是他們一行人去看電影，結果沒人想跟瓜哥坐，因為瓜哥是爆雷大師，謝忻說：「根據上次看小丑的經驗，坐在瓜哥旁邊等著被爆雷就好了啊！！！」
謝忻今透露和胡瓜等人去看《雙子殺手》，因為人多大家被分成三排，謝忻和葉欣眉（瑪莉亞）便打了起來，一旁的丁柔安臉上出現黑人問號，最後逼迫助理華安去跟胡瓜和丁柔安坐。謝忻笑說自己跟瑪莉亞會爭鬥的如此厲害，並非是為了搶去坐胡瓜旁邊的位子，而是因為胡瓜太愛爆雷，「即將發生的劇情我永遠在一分鐘前知道」。
謝忻說上次大家去看《小丑》時，胡瓜就在她耳邊狂爆雷，令謝忻直言想買封箱膠帶，結果這次看《雙子殺手》，謝忻和瑪麗亞本來和慶幸沒坐在瓜哥旁邊，未料影片才開始10分鐘，坐在後面的胡瓜又湊到她們兩人耳邊說：「告訴你們啦，因為男主角是高手，所以他的DNA早就被複製了⋯ 」，令謝忻大翻白眼，網友笑說：「瓜哥一定以為自己是個搶手貨」、「瓜哥熱心過度，就體諒一下囉」、「會不會之後瓜哥之後拿大聲公爆雷」、「下次要看電影前先去偷看，再跟瓜哥爆雷」。
(中時電子報)
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