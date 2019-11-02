台灣裙襬搖搖LPGA今天進入第三回合激烈競逐，尋求衛冕的美國好手奈莉．科達，今天大發神威，全場沒有任何柏忌，抓到7隻小鳥，繳出低於標準7桿的65桿佳績，目前以低於標準18桿的198總桿領先群雌，韓裔澳洲選手李旻姬以3桿之差緊追在後，原本獨居領先地位的韓國選手許美貞，表現不佳打出71桿，落後奈莉．科達5桿之多。本土選手陳宇茹並列15最佳，徐薇凌並列23。

奈莉．科達今天在第2洞推進博蒂，追上許美貞，但許美貞力克在第3洞抓鳥要回領先優勢，不過許美貞在第5洞吞下柏忌，科達在第6洞再次抓鳥，場上情勢有了巨大改變，隨後科達又抓到5隻小鳥，反觀許美貞第11洞柏忌，幸好及時補進兩鳥，最終維持5桿差距，保持在爭冠行列當中。

科達賽後在被問到連續38洞沒有柏忌，而且還推出13個博蒂，科達笑著表示，盡量讓自己保持在良好的狀態下揮桿，每一次揮桿都不失誤為原則。

美麗華球場的72洞紀錄是低於標準22桿，是否想要成為新紀錄保持人？科達說，明天同組的李旻姬與梅森兩人實力都很強，必須全力以赴，沒有想到破紀錄，希望能穩穩地將冠軍拿在手中。

對於球場的氣候，科達表示，場上的風很大，但看到太陽出來真的很開心，打起球來也特別愉快。

台灣似乎是科達的幸運地，去年逆轉奪冠，今年打完三回合領先3桿，頗有機會完成衛冕。科達表示，不會想太多，尤其是這座球場的挑戰很高，在強風狀態下必須選擇對的球桿，盡量將球打到果嶺上，爭取更多推進博蒂的機會。

狀況好的不只是科達一人，西班牙球員慕娜茲不僅成功獵鷹，還抓下7隻小鳥，可惜吞下1個柏忌，繳出單日低於標準8桿的64桿最佳戰績，從原本第26名竄升至並列第9。

第二回合表現頗佳的陳宇茹，今天狀態起伏不定，雖然抓到4隻小鳥，但也吞下3個柏忌，單日71桿作收，退出領先群。

(中時電子報)