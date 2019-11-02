關務署高雄關1日查緝到走私菸，市價逾3700萬元。（關務署高雄關／柯宗緯高雄傳真）

關務署高雄關1日查緝到走私菸，市價逾3700萬元。（關務署高雄關／柯宗緯高雄傳真）

又見私菸案！關務署高雄關1日查獲，1只40呎貨櫃從越南卡萊港起運，貨名申報為「抹布」，但預定經由高雄轉口至菲律賓馬尼拉北港，啟人疑竇。高雄關派員開箱查核，驚見1.5萬公斤未稅走私菸絲，市價逾3700萬，依法予以查扣。

高雄關指出，查緝人員平日掌握風險管理技巧，透過大數據分析過濾高風險標的，日前關員發現這只貨名申報為「抹布」的貨櫃，直覺從高雄轉口再運往菲律賓，由於是走私高風險地區，因此予以鎖定。

高雄關人員開櫃就發現貨櫃內整齊疊500個大紙箱，派緝菸犬開櫃檢測，果然聞到菸絲氣味，海關人員一打開紙箱，赫然查到一箱箱轉滿未稅菸絲，總計1.5萬公斤，可製成捲菸高達107萬餘包，市價超過3700萬元。

高雄關表示，私梟企圖逃漏菸品高額稅差暴利，逃漏菸稅及健康福利捐等更高達5500萬元，若將成分不明菸絲私運入境，再經地下工廠製成劣質菸品販售，後果不堪設想。

這也是繼10月28日後，未滿1周時間再度緝獲走私菸絲貨櫃。高雄關指出，為維護消費者健康及確保國家稅收，海關將持續精進查緝技巧，以因應不同類型私梟的走私模式，同時呼籲民眾勇於檢舉不法走私行為。

(中時 )