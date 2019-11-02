蔡英文總統（藍衣者）到場向支持者握手。（程炳璋攝）

蔡英文總統2日到嘉南藥理大學出席全台各級農會挺英後援會，她提到台灣農產能力已超越本地消費能力，農業對台灣社會有安定力量，將建立農民退休制度，未來農民除了老農津貼，還可請領農民退休年金。

「農會照顧農民，政府支持農會」全台農會挺英後援會2日成立，有173家農會派代表出席，蔡英文上台一一授予戰旗，營造全台各級農會挺蔡氛圍。

行政院農委會主委陳吉仲強調蔡英文政府在過去3年照顧農民，包括推動農民健康保險、農民職災保險與未來要建立的農民退休制度，拜託大家用行動挺小英連任總統。

蔡英文稱讚台灣的農產能力已經超過本地的消費能力，很多優質農產品都能行銷全世界，打開國際市場。

她提出數字指出，台灣農產品外銷金額在今年1月至9月已達1292億，成績比去年更好，再創歷史新高，台灣芭樂明年也能進入美國市場，未來陸續會將台灣農產品行銷進中東、東南亞與俄羅斯國家市場。

蔡英文認為台灣農業貢獻不僅在提供人民食物，對社會還有安定作用，因此政府對農民實施各項補助。未來正計畫農民退休年金制度，未來農民退休後，除了有老農津貼，還可領退休年金。

(中時 )