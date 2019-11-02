塑膠垃圾污染全球海洋，減塑行動勢在必行。綠色和平組織希望零售通路帶頭改變，淘汰對一次性塑膠包裝的依賴，自11月1日起在台北市信義新天地香緹大道A11館前舉辦為期十天的「無塑示範店」活動，展示無塑膠包裝商品。綠色和平表示，不少民眾認同減塑觀念，並在明信片中寫下想對超市老闆說的話，期盼超市能帶頭減塑。

無塑示範店中，蔬菜、水果以裸裝呈現，零食乾貨則以儲物分配器等承裝，還有洗髮精和沐浴乳，通通以散裝、裸賣形式示範，邀請民眾親身體驗無塑的購物環境。

減塑專案負責人張凱婷表示，因應減塑，全球各地有越來越多創新作法，以重複使用取代一次性包裝。歐美已有不少大型零售通路商設定減塑目標，香港也有超市在店內設置裸裝商品區，省下多餘的塑膠包裝，也讓民眾有無包裝的蔬果乾貨及清潔劑等用品可以選擇，要買多少，就拿多少。

張凱婷表示，無塑示範店以重複使用和重複填充為原則，展現商品沒有塑膠包裝的可能性。希望台灣的零售通路企業能帶頭嘗試，系統性改變提供產品的方式。

綠色和平媒體與推廣主任陳瓊妤表示，適逢周末假日，這一、兩天來店參觀的民眾不少，不少民眾有自帶保溫杯，能免費裝店內提供的咖啡；大家對「減塑」有認同感，也有在明信片中寫下對於9大零售業者的期許，希望零售業的大老闆們傾聽消費者的聲音，嘗試創新的思維與商業模式，發揮影響力，與民眾一起改變。

「超市減塑」是綠色和平引進國外超市減塑的創新方案，在台北、高雄兩地舉辦「無塑示範店」活動，第一場從11月1日至10日在A11館前、第二場在11月13日至17日於劍南捷運站3號出口前展示，12月7日至15日轉往高雄巨蛋廣場，邀請民眾親身體驗無塑的購物環境。

(中時 )