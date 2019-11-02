餐飲新秀發揮廚藝，為醜食華麗變身。（王文吉攝）

主辦單位提供小農用心栽種、外表缺陷但品質無虞的「格外品」（醜食），如白蘿蔔、南瓜、牛番茄、甜椒、檸檬、大蒜等，考驗選手們化腐朽為神奇的廚藝。（王文吉攝）

參賽選手聚精會神擺盤，呈現美味的料理。（王文吉攝）

遠東餐廚達人賽每隊包含1名外場餐服人員組成，考驗選手說菜的能力。（王文吉攝）

遠東餐廚達人賽每隊包含1名外場餐服人員組成，考驗選手說菜的能力。（王文吉攝）

擁有「餐飲界奧斯卡」美譽的遠東餐廚達人賽2日於台中弘光科技大學舉行初賽，來自全國大學、高職、餐廳的28支隊伍，歷經上、下午激戰，選出前十強。決賽於12月7日登場，晉級隊伍將爭奪上百萬獎金，冠軍隊伍還可抱回30萬元及出國參訪廚藝殿堂CIA（美國廚藝學院The Culinary Institute of America）。

本屆賽事呼應國際環保、惜食潮流，以「醜食／美食」為主題，主辦單位提供小農用心栽種、外表缺陷但品質無虞的「格外品」（醜食），如白蘿蔔、南瓜、牛番茄、甜椒、檸檬、大蒜等，考驗選手們化腐朽為神奇的廚藝。賽事並與加州乳品協會合作，冠軍隊將獲邀前往美國加州，與國際青年廚師互動交流，並參訪聞名國際的廚藝殿堂「美國廚藝學院CIA」。

主辦單位遠東SOGO百貨暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯指出，惜食運動為席捲全球的飲食新食尚，不僅減少食物浪費，還能對環境永續有所貢獻，SOGO一向致力於環境永續，期盼透過賽事，進一步對抗大眾對醜蔬果的歧視，一起邁向低碳的健康生活。

選手們一致肯定遠東餐廚達人賽今年推出的「醜食／美食」主題。去年獲餐服潛力獎、今年再度參賽的宋濟雅表示，餘食一直是餐飲業天天會遇到的問題，如何更瞭解食材且妥善運用，讓無論美醜的食材都能受到尊重且令人驚艷的方式烹調，不再是被丟廚餘桶或被嫌棄。

第一次參賽的高職女生黃羽婷說，全能的廚師總是可以變化出美味的料理，醜食當然難不倒她！曾獲香港國際美食大獎銅牌的嘉南藥理科大王俊弘表示，醜食的前置作業較花時間，也要切除部分缺陷部位，他怕浪費，於是將修掉的地瓜蒸成泥，研發了地瓜可樂餅。

「專業廚師就是要物盡其用，珍惜每樣食材。」廚藝評審長劉冠麟說，我們去菜市場一定會挑漂亮的蔬果，但大雨過後，葉菜會爛，有機蔬果也會有蟲咬，長得不好看，就幫它整形。至於根莖類蔬菜不美觀，仍可食用，如切絲、熬湯或做成泥，要激發自己想法去改善。

遠東餐廚達人賽首創國內「實境競賽」，強調團隊合作及內、外場並重，限16歲至25歲參賽，每年吸引餐飲新秀較勁。歷屆共投入逾5千萬元，培育超過2千名餐飲人才，不僅獲得2019遠見企業社會責任獎「傑出方案-教育推廣組」楷模獎肯定，更被譽為「餐飲界奧斯卡」。

(中時 )