電影《野蠻遊戲：全面晉級》日前推出全新預告。前作《野蠻遊戲：瘋狂叢林》2017年推出以9.62億美金票房作收，睽違兩年的續集，除原班人馬全數回歸，預告中更直接預告了本次角色人設大洗牌，而4位主角的冒險之旅也不再只是穿梭於叢林之中。為宣傳最新預告，巨石強森與前陣子車禍受傷的凱文哈特，特別聯手錄製了「萬聖節版」番外篇短片，並選在電影預告上線的前一天，於個人社群平台上搶先宣傳。

此次角色的冒險之旅不只穿梭叢林，還到深山、荒蕪沙漠與雪地。（索尼提供）

在這個搞笑片段中，先是有4個裝扮成《野蠻遊戲》電影主角的小孩，滿是期待地來到巨石強森門前討糖吃，但沒想到凱文哈特隨後驚喜現身，不僅故意打扮成當年戴金鍊與霹靂腰包的俗版巨石強森，還模仿他的拍照姿勢說：「我今天的扮裝主題是蠢蛋。」巨石強森也不是省油的燈，故意拿出迷你包糖果招待這位不速之客，還揶揄凱文哈特說：「你跟這些一口糖一樣迷你！」爆笑互動影片10小時內吸引了全球超過1500萬粉絲觀看！

故事中4位主角將隨著秀逗失控的遊戲，一路從偏遠深山追到荒蕪沙漠，再勇闖到杳無人煙的雪地。在面對著比上集更殘暴、兇猛且致命的猛獸攻擊之下，除了得面臨更多體能與智力的考驗才能闖關外，還持續發揮互嘴功力。電影12月4日在台上映。

(中時 )