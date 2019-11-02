以漫威電影《黑豹》走紅的性格男星查德維克博斯曼（Chadwick Boseman），在動作新片《暴走曼哈頓》（21 Bridges）中化身英勇警探，飛車、槍戰或是近身肉搏樣樣來。查德維克說：「與《黑豹》不同的是，《暴走曼哈頓》有很多懸疑，究竟一個看似簡單的販毒殺警案，背後的陰謀佈局到底是甚麼，讓警探不惜封鎖曼哈頓聯外的21座橋，誓言一夜之內緝凶，結局一定會讓觀眾大吃一驚。」

查德維克博斯曼一夕成名，但成名也為他帶來了許多困擾；近日某基金會以慈善為名，打著查德維克的名號出售單張價值1000美元的「慈善餐券」籌募善款，疑似涉嫌詐欺，此舉讓查德維克憤怒不已，原本以為是為了慈善而出席該活動，在得知業者不肖行為後即刻憤而離席。

查德維克博斯曼在《暴走曼哈頓》化身英勇警探。（CATCHPLAY提供）

電影《暴走曼哈頓》不只由查德維克博斯曼擔任主角，更由《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）兄弟檔導演安東尼羅素（Anthony Russo）和喬羅素（Joe Russo）擔綱製片，羅素兄弟檔日前接受訪問時說：「在《復仇者聯盟：終局之戰》後我們休息了一段時間，常常想，相較於這些漫威英雄，現實生活中的真英雄又該是怎麼樣的角色，一位正義，但絕不墨守成規的警察，於是《暴走曼哈頓》的拍攝想法就這樣成型，我保證電影中的佈局、飛車與槍戰絕對讓觀眾看到爽。」

《暴走曼哈頓》描述警探安德烈（查德維克博斯曼飾）的父親從警時因公慘遭殺害，因此他誓言將所有殺警凶手繩之以法。為了偵破一樁8名警察慘遭奪命的駭人搶劫案，他必須在時限內抓到凶手，於是不擇手段展開緝凶行動，封鎖曼哈頓全境21座橋，並關閉所有交通系統。但就在追尋正義的同時，卻也揭開意想不到的黑幕。電影29日在台上映。

(中時 )