日本京都市每年11月是交通大月，進入賞楓季的單日乘客數多達逾40萬人次，其中又以京都站前、祇園、金閣寺及四(條)河原町最為擁擠，程度已嚴重到公車客滿擠不上車的情況。

日本京都新聞報導，為減少秋天觀光旺季的公車擁擠情況，京都市交通局從今天起到12月1日的每個週末假日及國定假日，實施「秋天的熱情款待活動」，增加公車及地鐵班次，並給予部分公車路線轉乘地鐵的免費優惠。

以公車為例，假日增班可讓京都站前往返祇園的3到4分鐘班距，縮短為1到2分鐘；針對金閣寺區域，再度設置春天實施的臨時停靠站，將市民等公車的站牌與觀光客的站牌分開。

而在活動上路前，京都市交通局6月到7月首度對公車司機進行問卷調查及聽取意見，再次凸顯公車內部極度擁擠的課題。

在全部84條路線中，有20條路線會因為擁擠影響乘客上下車及乘坐品質，而根據123位資深司機所做問卷顯示，在擁擠區間與旺季時，京都站前（下京區）、祇園（東山區）、金閣寺（北區）及四(條)河原町，是最容易出現顯著擁擠的4個區域。

有關公車內部擁擠程度，「車內通道受阻，要移動非常困難」、「車內客滿到已無法讓乘客上車」名列前茅。

關於觀光客攜帶大型手提行李上車，從問卷得知，往返京都站前到祇園的206號公車上，同時間就會有10個以上的大型行李，可以明白這些大型行李會讓公車內部乘車環境惡化。

京都市交通局表示，11月是京都市一年中最多乘客的時候，平均一天乘客數從2014年的37萬2000人次，成長到去年的40萬5000人次。

(中央社)