連勝文今(2日)下午至林口為立法委員參選人洪孟楷站台。(吳亮賢攝)

國民黨中常委連勝文日前在臉書發文，指外傳的國民單不分區立委名單倘若為真，「就是典型的以私害公」，並暗示黨內有權力或能力的人，「若未能以大局為重，為自己算過頭，將導致國民黨總統及立委選情雪上加霜」，對此連勝文今(2日)下午至林口為立法委員參選人洪孟楷站台時重申，「年齡不是問題，希望由有社會號召力、專業形象的人士作為不分區名單。」，至於是否跟黨主席吳敦義提不分區名單的問題，連僅表示，「有機會再說。」

(中時 )