與吳敦義談不分區名單？ 連勝文：有機會再說 17:062019/11/02 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 連勝文今(2日)下午至林口為立法委員參選人洪孟楷站台。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 連勝文今(2日)下午至林口為立法委員參選人洪孟楷站台。(吳亮賢攝) 國民黨中常委連勝文日前在臉書發文，指外傳的國民單不分區立委名單倘若為真，「就是典型的以私害公」，並暗示黨內有權力或能力的人，「若未能以大局為重，為自己算過頭，將導致國民黨總統及立委選情雪上加霜」，對此連勝文今(2日)下午至林口為立法委員參選人洪孟楷站台時重申，「年齡不是問題，希望由有社會號召力、專業形象的人士作為不分區名單。」，至於是否跟黨主席吳敦義提不分區名單的問題，連僅表示，「有機會再說。」 (中時 ) #不分區 #名單 #立委 #連勝文 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 學經歷雖不如馬朱 他曝韓國瑜可怕之處！ 08:102019/10/29 政治 胡幼偉：建立體系感 韓陣營尚缺關鍵二人 12:272019/10/29 政治 國民黨不分區名單傳曝光 蔡育輝：應該給年輕人機會 16:232019/10/29 政治 獨家）國民黨副主委李福軒力主吳敦義列不分區第1名 22:462019/10/29 政治 國民黨下午開鍘陳杰、李縉穎 上午先設圍籬 12:312019/10/30 政治 下午開鍘 陳杰控吳敦義四大罪狀 14:322019/10/30 政治 遭國民黨開鍘 陳杰嗆吳敦義：笑你不敢開除王金平 16:142019/10/30 政治 參選到底被中常會開除黨籍 陳杰痛批吳敦義不敢開除王金平 17:042019/10/30 政治 不離不棄！前國民黨黨員：我會投韓國瑜一票 13:182019/10/31 政治 下周與黨籍立委聚餐 吳：很自然 13:452019/11/02 政治 政治熱門新聞 韓為何不告楊秋興 前韓粉踢爆真相 - 政治 民進黨還不出手？原來小英在怕… - 政治 呂秀蓮、 彭百顯宣布退選 提五點痛批不公 - 政治 吳敦義疑身體不適 雙眼發直腳步不穩 - 政治 韓國瑜民調蔡英文動怒 蔡辦否認報導 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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