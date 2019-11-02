▲全縣運動會開幕南投縣龍獅代表隊表演精彩的舞龍。（楊樹煌攝）

▲南投縣67屆全縣運動會開幕典禮的南投縣政府團隊進場式。（楊樹煌攝）

南投縣第67屆全縣運動會今2日在縣立體育場，由縣長林明溱主持開幕式，全縣共有1萬5381名選手及教練將在27處場地進行35種類競賽，縣長林明溱希望透過運動盛會，展現南投縣不斷挑戰創造自我的勇氣與精神，也期許選手在未來的各項體育競賽中締造佳績。

林縣長表示，他就任以來就相當重視基層體育訓練，投縣代表隊參加108年全國運動會，獲15金15銀13銅，榮獲全國第7名監察院長獎，是6都以外第1名，在全縣運動史上寫下新的紀錄與光彩，在全國運動會場上大放光芒。

開幕典禮中，縣內各鄉鎮市長、縣議員、縣府各局處長、祕書、參議等都共同參與盛會，縣政府也特別邀請縣內績優選手及教練們，在大會中接受公開表揚，並與縣民分享榮耀。為展現南投活力，林縣長還帶領貴賓遶全場跑一圈，沿途並與參賽選手打招呼，展現南投縣的熱情活力與行動力。

開幕典體後，體育場前並舉行萬人米食饗宴活動，有來自本縣各鄉鎮市農會精心提供地方特色美食，讓與會選手、裁判工作人員選擇自己喜愛的美食，同時展現出南投縣豐富的農產與美食文化。

今年全縣運動會，自今天起至5日止，共4天，體育場今天以公務人員、教職員運動賽事為主，3日至5日則以田徑競賽為主，其他34項競賽活動分別在縣內26處的相關場館進行。除一般賽事外，適性體育競賽也於3日在體育場舉行，項目包括田徑、游泳、桌球、特奧滾球、法式滾球及趣味競賽等，讓適性體育選手也能在運動舞台，走出戶外展現亮點。

(中時 )