中興大學百年校慶活動，內政部部長徐國勇（中）獲選為傑出校友。（陳淑芬攝）

中興大學2日舉辦百年校慶活動，運動大會、農業嘉年華、畫展及蝶特展等動靜態活動登場。校慶大會儀式，各界傑出校友與會，副總統陳建仁並以錄影方式祝賀表示，興大培育人才、學術研究與社會服務貢獻卓越，期許秉持優良校風，邁向下個光榮的百年。

興大創校百年慶祝大會2日下午登場，歷任校長黃東熊、薛敬和、彭作奎、蕭介夫、李德財及校友總會理事長蔡其昌等人出席，教育部長潘文忠及台中市教育局副局長方炳坤等人與各界傑出校友與會，值得一提的是在1919年創校校長阿部文夫的3名孫子也到場祝福，並由家族代表發表賀詞。

興大校長薛富盛表示，興大在農業生技、動植物基因轉殖及動物醫學等領域，擁有全球頂尖的學術實力，近年來更致力於教育與學術全面發展，未來將持續以學生為主體的治校理念，致力於教學研究、新創產學、國際推展等領域，並與地區產業更密切的鏈結與互動。

教育部長潘文忠表示，興大為農林領域的頂尖大學，培育許多傑出的校友在產官學研界貢獻，共有7位中研院院士及多名教育部國家講座，為國家及社會培育優秀人才。

(中時 )