農委會有意放寬農民自行做農產品初級加工，不限在農地蓋加工廠，行政院5月通過「農產品生產及驗證管理法」修正草案，立法院經濟委員會下周將審理草案，可望順利通過，並於12月17日前三讀通過。此外，獸醫師法部分條文修正草案，擬增訂評估機制及回復規定條文，相關草案條文也將於下周於經濟委員會初審。

許多農民反映，因自行加工生產或產購農產品生產場所規模過小，不易取得工廠登記執照，導致通路受限，農委會有意透過修法，將生產到初級加工一律由農委會管理，並放寬初級加工場設置規定，如果在工業區既有合法用地可以合法設置加工廠。

此外，原先草案僅允許自然人在農地蓋加工廠，位符合農民實際需求，擬擴大為團體也可以執行加工，同時不再限制只能蓋在農地。

獸醫師法部分條文修正草案部分，為保障獸醫師工作權益，對於獸醫師罹患精神疾病或身心違常狀況無法執行業務的情況，修正條文第6條，增訂評估機制及回復規定。

修訂部分條文還包括第26條，違反該法相關規定處罰，除停業或廢止相關證照外，增列得以處罰鍰方式，以符合實際需求，並提高現行罰鍰額度及整併罰則相關規定。

(中時 )