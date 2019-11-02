韓國瑜致詞時民眾起立畫面（記者季節攝）

國會政黨聯盟今日下午於凱達格蘭大道舉辦黨慶活動，黨主席妙天親自到場，國民黨總統參選人韓國瑜出席祝福，與國會政黨聯盟主席妙天同台，妙天雖未像之前一樣表態總統選舉支持韓國瑜，但仍祝福韓國瑜當選總統。

9月底妙天曾公開表示總統選舉會支持韓國瑜，但10月底國會政黨聯盟推出區域立委參選人時，該黨秘書長高國慶被問到總統選舉是否仍將挺韓卻未給予明確回應，因此今日妙天是否仍將公開挺韓，引人注目。

今日黨慶活動於下午1點開始表演，3點起高國慶、妙天等國會政黨聯盟高層陸續上台致詞，韓國瑜於4點半到場，雖然韓國瑜到場前，妙天被媒體詢問是否支持韓國瑜時只說政策好就支持，未像之前一樣明確表態，但韓國瑜上台時，主持人高聲為他加油，韓國瑜致詞時，許多手持國會政黨聯盟黨旗的該黨黨員熱情起立高呼總統好。

韓國瑜表示，現場中華民國國旗不斷飄揚讓人感動，他指出自己半個月來走訪許多縣市傾聽基層聲音，接觸各行各業，更感到民心思變，因為這幾年民眾過得很辛苦，過去台灣錢淹腳目，如今民怨淹肚臍。

韓國瑜還說，過去講風調雨順、國泰民安，前者看老天，後者靠自己，三年半民進黨教出糟糕的成績單，斷了七個邦交國，新南向花大錢卻寸步難行，兩岸緊張所有溝通管道全斷，內部低薪、經濟差，執政黨有責任讓人民安居樂業，二十年來南部是民進黨大票倉，結果越支持民進黨的民眾過得越辛苦，民進黨政治人物平常不治國，忙著分贓、，選前想靠抹黑對手勝選，控制九成的媒體，忙著監督在野黨。

因此韓國瑜請大家明年為了自己、家人和中華民國投下一票，明年選舉是中華民國保衛戰，外有大陸給壓力，內有民進黨搞台獨，請大家全力支持韓國瑜，隨後妙天說「祝韓國瑜當選總統，韓國瑜加油」。主持人則說「祝韓國瑜心想事成，萬事如意」。

(中時 )