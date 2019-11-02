魔鬼終結者系列最新續集《魔鬼終結者：黑暗宿命》，除了有主創金三角相隔28年再度合作，更由《惡棍英雄：死侍》鬼才導演提姆米勒執導，重整全系列的故事連貫性。科幻電影教父詹姆斯卡麥隆，時隔28年再度回歸擔任監製，他也提出《魔鬼終結者：黑暗宿命》對於現今社會對於科技的過度依賴、政府和相關產業的過度擴張及無人監管的隱憂，透過電影提出讓人反思的批判。

《魔鬼終結者：黑暗宿命》為了呈現人工智慧崛起將帶來的後果，打造出能夠產出分身和擁有縝密詭計的全新液態金屬終結者Rev-9，與阿諾所飾演的經典款終結者T-800一較高下。對於現今世界在AI人工智慧的發展，當年推出《魔鬼終結者》時被視為科幻題材，而今AI人工智慧被視為可能實踐的威脅，詹姆斯卡麥隆認為：「這種瘋狂的技術迅速崛起，在沒有受到監督的狀態下滲透到我們的生活之中，已經對人類產生迫在眉睫的生存威脅。」

《魔鬼終終結者：黑暗宿命》故事橫跨墨西哥與美國，為了阿諾飾演的經典款終結者T-800正面對決，找來曾在漫威影集《神盾局特工》中精彩詮釋不死反派惡靈戰警的蓋布瑞盧納來演出全新終結者機器人Rev-9。全新進化版的終結者機器人Rev-9，機身以液態金屬打造，每一寸都能當作致命武器，同時還擁有近似人類的思維，心思縝密外更是詭計多端、陰險狡猾，一旦展開追殺就無人能逃過他的魔爪。

蓋布瑞盧納飾演Rev-9，一人分飾兩角。（福斯提供）

Rev-9最令人毛骨悚然的特色是能夠從自身分解成為兩個機器人，飾演Rev-9的蓋布瑞盧納儼然是一人分飾兩角，除了接受密集的體能訓練演出偽裝成人類的機器人，還必須學著使用動態捕捉技術演出純機器人的動作。蓋布瑞表示：「這次的機器人與之前所看過的截然不同，他非常狡猾，甚至比人類還更有個性。」接著表示：「終結者變得更加先進，以及於他們有能力完全融入人類之間而不被發現，他們甚至能夠運用個人魅力去引誘他人達成自己的目標。」

當年阿諾飾演的T-800還需要用傳統電話簿找到莎拉康納的住處，而《魔鬼終結者：黑暗宿命》裡的Rev-9已經是用面部識別系統與出動無人機來追蹤獵物，隨著科技越來越深入人類生活中，更加進化的終結者機器人，又將再度成為全球觀眾的惡夢主角。電影11月7日在台上映。

(中時 )