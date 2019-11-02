有網路媒體報導，蔡英文本週三一場內部會議，因國民黨參選人韓國瑜民調上升而動氣；蔡英文總統競選連任辦公室發言人阮昭雄澄清，總統在相關會議上，主要關注近日來逐漸增加的錯假訊息的回報因應，並沒有報導所稱內容。

有媒體獨家報導，韓國瑜民調急起直追，憂選情逆轉、蔡英文競辦會議動怒一事，稱上月30日總統有召集所謂競辦會議，阮昭雄說， 相關內容並非實情。

他說，選務部門有關造勢的規劃，競選辦公室早已啟動專案規劃一個月餘，並針對六都因地制宜，規劃特色活動，包括透過社群整合，強化數位作戰，並透過與各縣市競總幹部聯合會議，在兼顧傳統動員需求下，開創新型競選活動，達成複合式效益與陸空聯合作戰的目標，並同時兼顧總統與立委的輔選效益。

阮昭雄說，相關的活動規劃，也都在節奏上進行，沒有報導所說的調整。

阮昭雄表示，由於缺少了嚴謹查證，以至於出現了這樣的錯誤。提醒媒體朋友在報導前，記得妥為查證，以免因為受到錯誤訊息影響而有類似的情形。

(中時 )