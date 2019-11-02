國會政黨聯盟今天(11月2日)下午在凱達格蘭大道舉辦黨慶活動暨進軍立法院誓師大會，現場人潮眾多，在國民黨總統參選人韓國瑜到場祝賀前，據主辦單位指出，就已有五萬人在場。

國會政黨聯盟黨指出，該黨所有工作人員今日早上8點多時，已在凱達格蘭大道陸續就位完成，並團結齊喊精神口號，顯示主辦單位全力以赴的決心。誓師大會現場播放懷舊卡通片「無敵鐵金剛」的主題曲，並邀請張秀卿、司馬玉嬌、蔡義德等藝人還有印心合唱團演唱。

國會政黨聯盟的青年軍在臉上貼國旗與黨徽的紋身貼紙，該黨指出，負責表演的活力班青年軍是來自全臺北中南學校的大專院校菁英。

國會政黨聯盟表示，為使臺灣民眾擺脫悲情與對立，共同攜手美好的國政未來及國際視野，這次活動舉辦場地，特別選在「凱達格蘭大道」舉行。這次在凱達格蘭大道洋溢的，不再是憤恨與怒罵、也不是悲情與哭號，而是一個永遠站在人民這邊的政黨，替人民表達正義的心聲、和平的訴求與溫暖的關懷。此次國會政黨聯盟更以青年軍為號召，表達世代傳承的理想。

此外場內愛國氛圍濃厚，不僅演奏國歌、國旗歌、中華民國頌等愛國歌曲，還有不少民眾同時手持國會政黨聯盟黨旗與國旗。前台北縣長周錫瑋、前立委蔡正元、蔡豪、前台聯黨主席蘇進強、退伍少將陳虎門以核養綠公投發起人黃士修、美麗島電子報董事長吳子嘉等人均出席活動，韓國瑜的國政顧問團總召張善政和孫文學校校長張亞中則錄製影片祝福，韓國瑜壓軸到場致詞，讓活動在高潮中收尾。

(中時 )