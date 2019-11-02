相信每個人都有過這種經驗，難得想要去跑步減減脂，好不容易下定決心到了運動場，結果才開始跑了沒多久肚子就感覺陣陣疼痛。而且一時之間還無法解除，想堅持下去反而更痛。教你4招有效撇步，可以快速緩解橫膈膜抽筋。

《早安健康》指出，跑步時若發生側腹抽痛情形，有人說這是胃抽筋，不過其實算是橫隔膜抽筋。這現象好發於激烈跑跳後，尤其是平時不常做高強度運動的人，在間隔太久時間後突然恢復運動，此時特別容易發生。這會導致橫膈膜和肋間肌兩者的換氣不足或收縮不協調，而出現痙攣症狀，此時便會伴隨著疼痛。

側腹會痛是因為橫隔膜抽筋，好發於激烈跑跳後，尤其是平時不常做高強度運動的人。（圖／shutterstock）

通常，側腹疼痛的症狀在靜止休息一段時間就會消失。所以可以藉由「降低運動強度」、「重新調整呼吸」和「控制運動節奏」，來幫助減輕疼痛。外國健康雜誌《Prevention》就分享了4招有效的緩解橫膈膜抽筋方法，下次跑步遇到時，不用害怕運動行程泡湯，跟著做就會囉！

通常，側腹疼痛的症狀在靜止休息一段時間就會消失。所以可以藉由「降低運動強度」、「重新調整呼吸」和「控制運動節奏」，來幫助減輕疼痛。（圖／shutterstock）

1.運動前少吃。運動前3小時，避免進食分量太大的食物。在運動時若胃裡有太多東西，會增加橫膈膜壓力，側腹痛就會容易發生。

2.適時補充水分。在運動時要注意定時補充體內水分，大約15分鐘補充120～180毫升的水，以避免脫水。因為體內脫水時，會隨著肌肉缺氧而開始產生許多小毛病。

3.伸展。不止運動前後要做伸展，運動時發生側腹疼痛時也可以適當伸展，例如將手臂上舉、身體向後拉伸等等，適當的延展身體，可以有效緩解疼痛。

4.調整呼吸。運動時呼吸調節最好保持一致，若控制好呼吸吐氣頻率，可以有效防止橫隔膜抽筋。

(中時電子報)