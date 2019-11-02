攸關奧運門票的世界12強賽事即將開打，中華隊首輪遇上波多黎各、委內瑞拉等2國中南美國家，國際賽經驗豐富、也是上屆12強國手的高國輝，認為中華隊遇上強勁對手也不用害怕，陣中旅外選手多、陣容堅強，有機會挺進複賽，希望球迷一起為中華隊加油。

今年12強賽中華隊首戰將遇上波多黎各，2015年首屆12強中華隊就是在預賽遇上波多黎各，結果延長賽第12局遭對手逆轉，以4比7落敗，最終中華隊與波多黎各戰績相同，比較對戰優質率後遭到淘汰。

上屆12強國手高國輝回憶這支中南美強隊，他認為波多黎各的球風很敢拚、勇於進攻，因此中華隊要更放開來打才好。再加上若打到延長賽中華隊氣勢容易失去，所以認為前半場盡量多取分，才不會造成翻盤危機。

同時高國輝看好這次的中華隊，「今年陣容比上屆強，有不少旅外球員回來，像是胡智為、江少慶、王柏融，都是很有經驗的選手。」並表示棒球是團隊運動，臨場表現好的才能贏球，因此希望球迷們對中華隊有信心，進場營造主場優勢，為球員加油。

(中時電子報)