台灣維新黨召集人蘇煥智（右四）2日到高雄輔選，授戰旗給予第四選區參選人黃兆呈（中）。（柯宗緯攝）

台灣維新黨高雄第4區立委參選人黃兆呈2日成立競選總部大會，維新黨召集人蘇煥智現身力挺。蘇炮轟，高雄縣市合併後卻「倒退嚕」，喊出修改地方自治法，更改為區長直選制，還怒指藍綠中央執政時，都沒做到港市合一，就連現在要選總統的高雄市長韓國瑜，也都不敢為高雄人發聲。

蘇煥智提及，自己離開民進黨創立台灣維新黨的原因，感嘆現在總統可以民選，台灣看似民主，但這20幾年來，經濟停滯、社會愈來愈困難，貧富懸殊大、年輕人買不起房、薪水長年凍漲，高齡化及少子化等危機，整體社會死沉沉沒活力。

他認為，高雄縣市合併後，現在區長變成只會「拈香」的區長，要求服務沒服務，也沒錢建設，反而變更官僚，不論是民主、服務、建設都「倒退嚕」，建議以修改地方自治法，行政區長改為直選制，而非官派不懂地方民心。

蘇也怒指，林園為石化專業區，但汙染都留在當地，稅金卻被國家全盤接收，這樣合理嗎？營業稅等稅金至少留一半在高雄，而中油汙染的話，區長也須賦予取締權利，才有辦法徹底控制。

他提及，高雄港在高雄，市府卻管不到，不管藍綠執政都說要港市合一，但大家都喊爽的，「天黑一邊」很無理，不如折衷一步，高雄港以後給中央、地方共同管理，高雄港稅收一半留給地方，這樣高雄自然會發展，而身為市長的韓國瑜卻不敢把這款不公義的事情說出來，還說要選總統？

黃兆呈表示，自己參政30多年，擔任過高縣議員、林園鄉長，對地方事務相當熟悉，他不滿民代參選就說林園要蓋捷運喊了20年，但選後就忘記了，自己孤軍奮戰需要鄉親栽培。另外，維新黨在第6選區推派本名李建輝的演員安定亞，他也誓言為勞工朋友奮戰。

(中時 )