世界號郵輪已靠泊東岸碼頭，為周日「五輪會」揭開序幕。（基隆港務分公司提供／許家寧基隆傳真）

基隆港3日將出現難得一見，5艘國際大型郵輪同時泊靠港口盛況。（許家寧攝）

基隆港為亞洲第三大郵輪港，基隆港2日將出現難得一見的「五輪會」，包括歌詩達新浪漫號、世界夢號、寶瓶星號、威士特丹號及中遠之星，五艘郵輪同時泊靠港口熱鬧景象，市府分享賞郵輪最佳5處制高點，可眺望整個基隆港，壯闊美景盡收眼底。

總噸位15多萬噸的世界夢號，2日率先泊靠東岸碼頭，為周日即將到來的「五輪會」揭開序幕，上午8時起至11時，歌詩達新浪漫號、威士特丹號、中遠之星與寶瓶星號將接力進港，直至下午4時，郵輪迷將有5個小時飽覽郵輪齊聚碼頭盛況。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，5艘郵輪總噸位達27萬噸，預估可帶來上萬名郵輪旅客，今年基隆港郵輪客運量將首度突破百萬人次，同時西岸碼頭完成整建後，將可停靠世界噸位最大的皇家加勒比「和悅號」等22萬噸以上的大型國際郵輪，創造更多商機。

「五輪會」將難得同時齊聚基隆港，市府推薦5處私密景點。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

五艘郵輪同時齊聚基隆港的難得景象，市府觀銷處也特別分享幾處欣賞郵輪的最佳景點，包括中正公園、白米甕炮臺、獅球嶺砲臺、虎仔山KEELUNG地標觀景臺、和平島公園等處，從基隆港口東、西岸至高點，居高臨下，從不同角度感受郵輪之美。

曾姿雯指出，懸日美景已經不稀奇，郵輪開上馬路才特別，特別推薦郵輪迷可以從愛一路「崁仔頂」上挑戰拍攝郵輪宛如「陸上行舟」的奇景，遊客也別錯過「本港漁夫鍋」，在微涼的天氣吃一鍋暖暖的漁夫鍋為這趟遊程畫下完美的句點。

(中時 )