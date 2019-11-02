警方為讓民眾玩得開心留下美好印象，妥適規劃警力維護交通順暢，並加強宣導防制不法。（台中市警局第六分局提供／陳世宗台中傳真）

警方配合交通維持計畫，於活動會場及周邊道路交通指揮及管制事宜，以維護交通順暢，確保行人安全。（台中市警局第六分局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府為打造臺中市國際級節慶盛事，並提升城市能見度，特舉理「臺中國際舞蹈嘉年華」活動，並爭取到2020年臺灣燈會在臺中舉辦，一系列國際級活動，勢必吸引大批遊客湧入，警方為讓民眾玩得開心留下美好印象，妥適規劃警力維護交通順暢，並加強宣導防制不法。

臺中自2016年首屆舉辦「臺中國際踩舞祭」開始，即期待以全民共同參與、舞動地方文化為目標，參考日本祭典的文化精神，默默在臺中城市中綻放。經過3年苦心經營，全民共舞精神已在臺中扎根。為持續再生進程，使文化轉動能轉成臺中的城市面貌，108年突破規格成為「臺中國際舞蹈嘉年華」，以嶄新視野蛻變新生。

市府指出，藉由舞蹈表演之推廣，結合節慶活動，建立運動觀光、促進臺灣本土文化藝術人士與海外各國多元藝術文化交流平臺，將臺中城市公園化為戶外舞台，創造話題亮點並打造獨特觀光特色意象，凸顯舞蹈嘉年華成為臺中觀光盛會品牌活動。

其中重點踩街表演係第六分局轄區，時間108年11月2日(星期六)8時至18時，地點在夏綠地公園。第六分局策訂安全維護執行計畫，加強活動會場安全維護，防處現地治安事故，隨時掌握狀況及處理突發事故；配合交通維持計畫於活動會場及周邊道路交通指揮及管制事宜，以維護交通順暢；加強防盜、防竊、防爆及防制不法活動。

警方指出，活動成功吸引大批民眾參與，其中亦包含許多外國遊客前來同樂，第六分局員警現場結合犯罪預防宣導，提醒民眾因人潮眾多，須注意自己隨身物品及財物，避免有心人士有機可乘；同時協助宣傳2020臺灣燈會在臺中，提升城市能見度，並呼籲民眾可多利用大眾運輸工具，避免車流眾多而影響玩興。

(中時 )