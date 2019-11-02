「耶誕老人的家」由實踐大學媒體傳達設計學系團隊設計，家扶兒的小小心願透過感應裝置播放，號召用路人發揮愛心、認領夢想。（王文吉攝）

實踐大學團隊遠赴宜蘭、花蓮、台東、金門、澎湖等偏鄉，蒐集錄製家扶兒的小小心願，在「耶誕老人的家」感應裝置播放。（王文吉攝）

高速公路首座「耶誕老人的家」裝置藝術2日在國道3號清水服務區啟用，實踐大學媒體傳達設計學系團隊透過互動式感應裝置，號召過路人，入屋聆聽家扶兒的心願。主辦單位希望募集500人認領夢想，錠嵂藍鵲社福基金會更將動員快遞天使，協助收件、送件，讓愛心滿滿。

「耶誕老人的家」由錠嵂藍鵲社會福利基金會偕同高速公路局及新東陽有限公司打造，邀請實踐大學媒體傳達設計學系團隊設計，透過互動式感應裝置，讓進到屋內的民眾聆聽家扶兒的耶誕心願，幫助家扶兒一圓心願。

「我想要羽絨衣，因為冬天可以穿」、「我想要圓形的鬧鐘」、「我的鞋子太小了，希望有一雙新鞋」。實踐大學團隊遠赴宜蘭、花蓮、台東、金門、澎湖等偏鄉，蒐集錄製家扶兒的小小心願，在「耶誕老人的家」感應裝置播放，號召用路人發揮愛心、認領夢想。

錠嵂藍鵲社福基金會董事長李淑芬表示，去年在15天內，完成250個家扶兒的心願，今年希望能在時間內讓500名家扶兒圓夢。全台有250名耶誕快遞天使，認領人選定完成家扶兒的心願，並準備好禮物，快遞天使就會前往收件，並將禮物送到基金會，讓孩子快速圓夢。

台灣兒童暨家庭扶助基金會副執行長劉國璋指出，許多偏鄉孩童也想擁有耶誕禮物，感謝活動讓更多弱勢孩童也能圓夢。去年完成250個心願，今年成長到500個，希望明年再翻倍。

清水服務區展出「耶誕老人的家」裝置藝術可實現家扶兒心願，另有10座小型室內裝置彈珠台，將設置在桃園國際機場、松山機場及清水、關西、西湖、南投服務區，每顆彈珠象徵一份禮物，玩家體驗彈珠機台時，也能化身耶誕老人，將禮物送到台灣各地。

(中時 )