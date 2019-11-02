桃園市八德警分局四維所警員林政佑、楊秀雯日前巡邏時，接到民眾報案，廣福路疑似有迷失老人，連忙協助老翁回家。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市八德警分局四維所警員林政佑、楊秀雯日前巡邏時，接到民眾報案，廣福路疑似有迷失老人。警方到場後，因90歲的老翁重聽且口音重，員警抽絲剝繭，發現老翁是鑰匙壞掉，回不了家，詢問鄰居聯繫到女兒，才由女兒將老翁帶回。

老翁女兒說，老翁之前有過獨自走至桃園市區的紀錄，所以家人都有提高警覺看照著他，但老翁這次趁妻子洗澡時獨自出門，應該是年紀大而體力不支，鑰匙又壞掉，才會慌了手腳，幸好民眾報案，員警即時到場協助並通知家屬，讓父親能順利返家。

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