老翁偷溜出門 八德警為他找到回家路 17:402019/11/02 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市八德警分局四維所警員林政佑、楊秀雯日前巡邏時，接到民眾報案，廣福路疑似有迷失老人，連忙協助老翁回家。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德警分局四維所警員林政佑、楊秀雯日前巡邏時，接到民眾報案，廣福路疑似有迷失老人，連忙協助老翁回家。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市八德警分局四維所警員林政佑、楊秀雯日前巡邏時，接到民眾報案，廣福路疑似有迷失老人。警方到場後，因90歲的老翁重聽且口音重，員警抽絲剝繭，發現老翁是鑰匙壞掉，回不了家，詢問鄰居聯繫到女兒，才由女兒將老翁帶回。 老翁女兒說，老翁之前有過獨自走至桃園市區的紀錄，所以家人都有提高警覺看照著他，但老翁這次趁妻子洗澡時獨自出門，應該是年紀大而體力不支，鑰匙又壞掉，才會慌了手腳，幸好民眾報案，員警即時到場協助並通知家屬，讓父親能順利返家。 (中時 ) #老翁 #女兒 #報案 #民眾 #員警 也許您會感興趣 推薦閱讀 戀童癖父偷拍愛女裸身沐浴照 珍藏10年才被發現 15:402019/10/29 社會 鶴岡翁上山看陷阱失蹤 消防沖天炮尋人 11:302019/10/30 社會 失智嬤迷失 暖警：我一定讓你平安返家！ 16:262019/10/30 社會 中共代理人法推前 自由退後 04:092019/10/31 論壇廣場 藍委批打擊士氣 籲別向員警求償 01:102019/10/31 政治要聞 網友毀謗恐嚇郭母 蔡沁瑜赴刑事局提告 11:302019/10/31 社會 臉書指魏家做劣油挨告 道歉不起訴 17:142019/10/31 社會 疑養不起 宜蘭一母親遺棄初生男嬰 12:262019/11/01 社會 SOD真實上演？夫妻活春宮任女兒看 08:142019/11/02 日常 獨居老翁餓6天 險喪命 15:572019/11/02 社會 社會熱門新聞 國道5車連環追撞 護理師夫妻喝喜酒遇死劫妻亡女命危 - 社會 桃園陽明高中校慶 師生卻拉布條嗆換校長 - 社會 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 - 社會 心痛！5.6億豪宅竟是大違建 屋主目睹夷為平地痛哭 - 社會 台男娶「玉女明星臉」越南妹 網見照瘋喊：＋1 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。