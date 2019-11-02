桃園市警局婦幼隊結合觀音南瓜節，讓小朋友扮成小小「波麗士」，可愛又俏皮。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

雖然西洋萬聖節已經結束，但桃園市觀音南瓜節還在熱鬧進行。桃園市警局婦幼隊結合南瓜節，讓小朋友扮成小小「波麗士」。希望透過一連串婦幼宣導，讓警察親善溫暖形象，深植小朋友心中，也有不少幼童，直呼長大要當警察。

警方表示，南瓜節吸引不少父母帶著小朋友參加，因此利用機會舉辦活動，除了增進親子關係，也讓小朋友們體驗小小波麗士日常。婦幼隊表示，兒童是國家未來的主人翁，希望透過各種寓教於樂的宣導活動，同時也讓小朋友們能夠認識警察工作，藉此傳遞教導正確的法治觀念，讓我們的寶貝從學習中成長。

(中時 )