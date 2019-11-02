小小「波麗士」和南瓜 可愛又俏皮 18:042019/11/02 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市警局婦幼隊結合觀音南瓜節，讓小朋友扮成小小「波麗士」，可愛又俏皮。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市警局婦幼隊結合觀音南瓜節，讓小朋友扮成小小「波麗士」，可愛又俏皮。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 雖然西洋萬聖節已經結束，但桃園市觀音南瓜節還在熱鬧進行。桃園市警局婦幼隊結合南瓜節，讓小朋友扮成小小「波麗士」。希望透過一連串婦幼宣導，讓警察親善溫暖形象，深植小朋友心中，也有不少幼童，直呼長大要當警察。 警方表示，南瓜節吸引不少父母帶著小朋友參加，因此利用機會舉辦活動，除了增進親子關係，也讓小朋友們體驗小小波麗士日常。婦幼隊表示，兒童是國家未來的主人翁，希望透過各種寓教於樂的宣導活動，同時也讓小朋友們能夠認識警察工作，藉此傳遞教導正確的法治觀念，讓我們的寶貝從學習中成長。 (中時 ) #小朋友 #南瓜 #婦幼 #警察 #宣導 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北富邦銀行響應藍色南瓜運動 邀「星兒」共度萬聖節 11:212019/10/30 財經 響應藍色南瓜運動 北富銀邀星兒共度萬聖節 04:102019/10/31 產業特刊 萬聖節搞怪！小惡魔勇闖派出所 12:402019/10/31 生活 太陽花國賠：耿繼文發文籲警好自為之 12:082019/10/31 社會 太陽花判警國賠百萬 藍委籲警政署、北市警上訴到底 14:292019/10/31 政治 國賠案藍批影響警界士氣 徐國勇嗆：馬政府造成的 15:222019/10/31 政治 萬聖節奇景 7000盞南瓜燈照亮紐約莊園 16:292019/10/31 國際 開心鬼訪大甲派出所 化嚴肅為熱鬧 09:322019/11/01 社會 太陽花學運勝訴 耿繼文怒了：號召全國警抗議 18:242019/11/01 社會 苗栗地檢署在勝興車站辦理反賄選 14:382019/11/02 社會 生活熱門新聞 台男曬絕美越南妻 網揭暗黑內幕 - 生活 把握好天氣只有今天 明晚起變天降雨 - 生活 每天喝一杯全糖手搖飲會怎樣？專家揭超慘後果 - 生活 跟超商拚了！全聯「咖啡寄杯」上線 最低一杯15元 - 生活 - 工商 恐嚇犯擔任課審委員 李艷秋驚問這句 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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