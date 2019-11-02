蔡英文總統到台南新市替立委參選人林宜瑾輔選，入場時與支持者近身互動。(莊曜聰攝)

蔡英文總統在台南的輔選行程馬不停蹄，上午在市區替民進黨第五選區立委參選人林俊憲助選，下午再趕往新市福壽巷北極殿參拜，並替第四選區立委參選人林宜瑾站台，上台時大談政績，也提到明年大選是守護主權、民主自由的一戰，呼籲支持者出來投票力挺民進黨繼續執政。

雖然行程滿檔，蔡英文總統精神仍不錯，她到場時與在場民眾近身互動，入廟參拜後從造勢場合後方走上舞台，沿途跟支持者握手、自拍來者不拒，營造親民形象。

蔡英文上台時大談政績，包括台積電在南科園區的投資創造上萬工作機會、外商公司Google在台南的260億投資，未來將串連高雄橋頭科學園區，成為新世代高科技產業重鎮。

蔡英文指出，以往台南人都要出外打拚，現在有更多的外地人到台南落地生根，包括讀書、就業、創業等，相信未來台南會更好、更熱鬧，為了未來的發展，希望鄉親繼續支持民進黨、把市議員林宜瑾送進國會。

蔡英文也強調，明年大選對台灣的濟、農業、社會、外交國防、國家主權等各層面的發展都相當關鍵，希望大家都去投下神聖一票；地方上也準備包子、肉粽、冷凍蒜頭，象徵「包中、凍蒜」。

(中時 )