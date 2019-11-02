▲暨大附中首度把劇場、舞台劇搬進校園，把活動中心變成劇院、講台變成劇場舞台。（暨大附中提供／楊樹煌南投傳真）

▲暨大附中校長張正彥認為「藝術涵養與美感素養」能營造並激發孩子學習熱忱。（暨大附中提供／楊樹煌南投傳真）

暨大附中偕同學生會，為規劃以學生為主體的活動，今特把劇場、舞台劇搬進校園，把活動中心變成劇院、講台變成劇場舞台，邀請全國非常知名的「表演家合作社」劇團，首次前進附中校園，並表演3齣劇碼，讓全校師生在淚水與歡笑交織中度過2個小時的時光。

「表演家合作社」此次在暨大附中公演，帶來《超商店員》、《情書》、《同窗的你》3齣劇碼。校方選擇了《情書》這齣戲，感於智慧型手機在高中學習環境中，常見同學有人際疏離、科技冷漠、手機成癮的問題，配合愛情戲碼詮釋讓觀眾切身感受並產生共鳴的省思。

《超商店員》以日本漫才表演形式縫入舞台劇，以超商店員角色出發，用幽默有趣的戲劇內容讓同學看到職場甘苦與職場人際問題；《同窗的你》談求學階段真摯情誼的可貴與畢業後的相處模式。透過舞台劇，同學在豐富的感官體驗中，因為劇情、演員而感動，因感動而開始省思，進而讓議題深入地讓同學放入內心好好品味。

暨大附中校長張正彥表示，「藝術涵養與美感素養」能營造並激發孩子學習熱忱、獨立思辨的環境是學校重要的工作。透過表演家合作社以多元形式演繹詮釋，正向、美麗的藝術薰陶，把最近社會議題、高中常見的問題，用驚喜的方式呈現，以感動的情緒收尾。非常感謝學務處及學生會的安排，讓所有同學們能夠留下難忘又精彩的學習經驗。

(中時 )