防災示範演練，以地震引發災害為假設狀況，演練強震後社區防災組織集結等項目。(消防局提供／林郁平台北傳真）

北市消防局為推動韌性社區自主防災，及提升雙北城際交流，2日上午在文山區恆光國小預定地辦理「108年雙北合作交流平台-台北市文山區忠順里韌性社區觀摩會」，邀請新北市政府及防災社區伙伴到場觀摩及經驗交流。

消防局表示，韌性社區觀摩會主要是展示社區居民參與相關的社區災害環境診斷、對策研擬、社區防災團隊組成及災害防救教育訓練等成果，並辦理社區防災示範演練，以地震引發災害為假設狀況，演練強震後社區防災組織集結、受災民眾疏散引導與避難收容、視訊119App緊急搶救演練等項目，同時進行社區防災用品陳列及成果展示，以呈現韌性社區的建立過程與成果，希望能將災害時社區自救、互救的觀念推廣至每一個社區、家庭。

消防局指出，面臨大規模災害時，需要從自助、互助共同合作處理，所以北市近年來積極推動社區與企業自主防災工作的同時，亦著重社區及企業力量的互助與結合，再整合市府各局處的資源，針對不同社區採取不同程度輔導，文山區忠順里經由曾寧旖里長帶領社區居民，共同參與消防局及協力團隊台灣大學推動的「台北市災害防救深耕第3期計畫」，將完成韌性社區的階段性訓練，並聯合周圍各里，達到跨里聯防的目標，強化居民防災意識與知能，共同為建立永續防災家園而努力。

(中時 )