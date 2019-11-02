「潮之鍋物SEAPOT」鎖定年輕小資族市場，以平價、高CP值搶攻市場。（柯宗緯攝）

「潮之鍋物SEAPOT」鎖定年輕小資族市場，以平價、高CP值搶攻市場。（柯宗緯攝）

漢來美食再添2個全新自有品牌，分別為訴求高品質食材的超市型火鍋「潮之鍋物」及輕蔬食「五梅先生」，今天正式進駐高雄漢神百貨本館美食街。其中，「潮之鍋物」主打年輕、小資族市場，客單價落在350至450元之間，可說相當親民，兩個品牌也有意再全台百貨拓點，以1年開2家速度目標邁進。

「潮之鍋物SEAPOT」鎖定年輕小資族市場，以平價、高CP值搶攻市場。（柯宗緯攝）

漢來美食指出，這兩個品牌不是幾個月就成立，堪稱是「十年磨一劍」，在兩大品牌漢來海港自助餐廳、漢來蔬食既有的優勢下，延伸出來的副品牌，高檔食材、五星飯店廚師的廚藝為主要競爭力，更將客單價往下調，培養年輕客群，平價也能吃到好料理。

漢來美食目前旗下擁有14個自有品牌及1個代理品牌餐廳。截至11月2日兩家新品牌分店開幕後，集團餐廳數將達43家，去年(2018)整體營收為35.66億元，今年前3季因有漢來名人坊台北2家分店開幕及漢來海港品牌各分店營收表現優異的加持下，每季均刷新營收高峰，以高雄漢神本館海港就成長110％。

這兩個全新品牌目標族群鮮明，鎖定年輕及單身的消費客層，也因此未來鎖定百貨及購物中心展店。

「潮之鍋物SEAPOT」今天開幕，民眾大排長龍。（柯宗緯攝）

漢來美食總經理林淑婷表示，新的餐廳在品牌定位及餐食、價格的設定上都要與市場接軌，從新的品牌去拓展更廣泛的客層；但其背後有一個最大的優勢在於有集團與原品牌的資源可以共用，如此將可降低新品牌的經營風險和成本，也能給消費者耳目一新的感受。

「潮之鍋物SEAPOT」全年營收上看3,868萬，看準市場需求，主打自助生鮮超市鍋物，讓消費者自己提著菜籃挑選食材，想吃多少拿多少，份量自己調整，3種主廚特製湯頭提供麻辣、汕頭、相撲昆布，以及現場製做的握壽司，讓吃火鍋增加更多趣味性。

而看準台灣蔬食人口增加，「五梅先生 May Sensei」問世，有別於既有品牌「漢來蔬食」的純素設定，以五辛添香；每道主食落在140～180元不等，招牌主食首推「先生手作紅燒濃湯麵」。

(中時 )