苑港里社區關懷據點策畫自己的包包自己繪活動，讓長者動動手指DIY。（苗栗縣政府衛生局提供／何冠嫻苗栗傳真）

落實在地老化，苑港里社區長者繪製石虎圖樣。（苗栗縣政府衛生局提供／何冠嫻苗栗傳真）

落實在地老化，苗栗縣社區關懷據點規畫多元課程鼓勵長者走進社區，促進人際交際，其中苑裡鎮苑港里社區關懷據點，搭上石虎保育辦理自己的包包自己繪活動，了解石虎特徵下筆拓印樹葉，DIY達手指運動成效。

苑港里社區關懷據點舉辦「自己的包包自己繪」活動，邀請專業老師楊惠娟與鄭惠君，指導石虎彩繪、樹葉拓印，製作獨一無二帆布包，向長輩們講解石虎特徵，仔細觀察認識後繪製於包包上，讓社區長者走出家門，動動手指活化腦力外，更加深石虎印象有助保育觀念扎根。

苑港里社區長輩們認識石虎特徵後，投入包包繪製體驗。（苗栗縣政府衛生局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苑港里長輩們在老師與志工們的協助下，描繪、上色可愛石虎模樣，並嘗試葉片拓印，場面歡樂，達手指運動成效，更享受過程中的驚奇與成就感，逐一完成獨一無二的帆布包，凝聚社區營造氛圍。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙表示，老人活動據點及社區照顧關懷據點，舉辦各式休閒活動與學習課程，不但豐富長者視野，更有助延緩老化，盼在活動相互交流，社區長輩能從手作中找尋快樂、活到老學到老，落實健康老化、在地老化。

(中時 )