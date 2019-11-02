高市經發局今天舉辦省電計畫成果展。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市經發局2日舉辦「2019高雄省電計畫成果展」，除有靜態展覽，呈現歷年來推動成果，高雄市107年住宅節電率全國最高、107年創下汰換補助執行全國最快達標、節電意識投入各個角落、廣宣資源深入在地、節電宣傳遍布365行。另方面，現場亦透過節能闖關活動及節能有獎徵答，提升民眾對於節能及綠能之認知。

經發局表示，高市府長期積極推動能源治理業務，近期呼應國家重大政策，配合經濟部辦理「縣市共推住商節電行動」，自107年起規劃連續3年投入補助經費，目前汰換補助達3.95億元，預估約可節電1.14億度電，共減少6萬3,279噸二氧化碳，相當於58座高雄都會公園吸收的二氧化碳量，省下的電量相當驚人。

高市府分別針對服務業、機關學校和住宅就辦公室照明燈具、停車場智慧照明設備、能源管理系統、冷氣、家用冰箱等項目，持續編列經費進行汰換補助，鼓勵民眾及服務業者踴躍申請。

活動現場安排節電知識有獎徵答，提供10張KOSMOS體驗卷，讓民眾有機會體驗數款體感遊戲，還有小丑氣球到現場折氣球、表演跟小朋友互動，並邀請到服務業、醫療業、集合式住宅、學校等表現傑出節電成果單位，到現場接受表揚。

另外有「節能標章翻翻樂」、「風車涼一夏」、「發電小力士」、「省電方法Q＆A」等闖關活動，針對一系列的節能小撇步，利用遊戲的方式，達到節電教育目的，吸引民眾踴躍參與，頗受好評。

詳細補助資訊可親自到高雄市政府四維行政中心的「高雄市設備汰換與智慧用電補助計畫專案辦公室」諮詢申請，或至經發局「省電A咖官網」參閱，或電洽07-3316696及07-3368333分機2912。

(中時 )