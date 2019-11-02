公路總局養護工程處苗栗工務段在台13甲畫設減速標線，以降低行車速度。（何冠嫻攝）

苗栗工務段於台13甲中央分隔島植栽開闢1公尺，以利動物快速通過。（苗栗工務段提供／何冠嫻苗栗傳真）

今年苗栗發生20件、21隻石虎路殺，其中苗140縣、台13甲為重複發生熱點路段，將以區間測速提醒用路人減速慢行。目前擬於台13甲規畫的夜間降速，將由縣府提報到案會報討論。

苗栗縣政府爭取中央前瞻計畫，改善140縣道路面及槽化島，增設警示車輛減速LED警示牌、遲滯石虎穿越馬路之光學儀器、防護圍等，另將建置雙向區間測速系統。

針對台13甲，公路總局苗栗工務段則在造橋1、2號隧道間，設置生物通道、246公尺動物防護網，並於彎道視距不佳處設置減速標線、中央分隔島處植栽開闢1公尺寬通道利於動物快速通過，另在10公里處結合俄羅斯插畫家設計石虎圖樣，設置大型「保護石虎路段請減速慢行」警示牌面，提醒用路人。

苗栗工務段指出，台13甲區間測速經費1300萬元，將設置在造橋二號隧道口到大衛營、冠軍磁磚到大衛營，速限60公里，另目前正研擬夜間降速，將提苗栗道安會報討論。

(中時 )