桃園市龍潭區的幼兒園舉辦歡慶萬聖節「不給糖就搗蛋」戶外教學活動，安排師長與學童們近120人前往龍潭警察分局中興派出所參訪，藉由參訪的行程，讓孩童們了解警察平日維持治安的工作內容。

為讓幼童避免因無知而觸法，警方以寓教於樂的方式介紹警察工作及遠離各種犯罪，另利用本次活動，解說最新毒品包裝、詐騙手法、校園霸凌、交通安全等宣導活動，以增進學童們對相關法律常識的認知。

本次活動在配合歡慶萬聖節前題下，活動中派出陳瑞慶所長也擺開平常的嚴肅而穿戴萬聖變妝服裝秀，藉以融入幼童們的活動，展現出和藹溫馨又歡樂的一面，過程中孩童們吵著說「不給糖就搗蛋！」也特別準備了糖果、交通宣導品等發放給孩童們，讓活動增添色彩。

警察們熱情接待這群天真活潑的國家未來主人翁，介紹警察各項應勤裝備，其中在參訪派出所時，天真的吵著直說「不給糖就搗蛋」還有年紀較幼小的女童沒分到糖，竟然急得淚眼汪汪，讓現場女警馬上安撫給她秀秀。

(中時 )