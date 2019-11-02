基隆市長林右昌（左）對廚房烹煮熱食讚不絕口。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆邁入高齡社會，市府去年迄今新增15處C級長照巷弄站。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市東信路巷弄內的舊警察宿舍，荒廢多年、堆滿垃圾有如鬼屋，市府透過前瞻計畫，將內部空間修繕整改建，美化戶外環境，打造成為銀髮長者樂園的C級長照巷弄站，今為「351幸福中心」落成揭牌，盼如台語諧音義將幸福「送給你」。

基隆信義區東明里65歲以上老年人口比16.86％高於全市平均值，配合中央長照政策推展，照顧長輩安心在地老化，市長林右昌2日與東明社區發展協會理事長賴賢義等人，感謝地方社區協助下，昔日髒亂荒廢舊宿舍，升級成溫暖長照巷弄站。

林右昌進入巷弄站參觀廚房等空間陳設，陪長者動作做防蚊左手香膏，延緩感官功能退化的，他表示，家人曾住在附近，這個地方他很熟悉，以前這裡是鐵皮圍籬圍、荒廢多年的警察宿舍，還有一旁電桿堆置垃圾，經常困擾著地方。

基隆C級長照巷弄站佈建，從去年29處成長到現在的44處，平均每三里就有一處的涵蓋率，積極協助長輩健康促進、預防延緩失能，就近獲得社區適切性照顧支持服務，讓不只是長輩來、小朋友也可以一起來，成為民眾最常利用的照護關懷據點。

賴賢義表示，命名「351幸福中心」，是因設址東信路35巷1號，又以台語發音取其音義「將幸福送給每位長者」，希望每位長輩來此參與活動時，感受到滿滿的幸福及溫暖服務，是專屬東明在地特色C級長照巷弄站。

(中時 )