知名外語電台ICRT2日舉辦「2019 ICRT 桃園 Bike Day」，提倡環保與健康，邀請民眾在新屋綠色走廊，一同騎乘單車。桃園市府秘書處長顏子傑藉以大力推廣新屋綠色隧道、芋香米特色，歡迎ICRT、車友們再訪桃園。

顏子傑說，ICRT是40年的雙語電台，在空中陪伴很多朋友通勤、工作的時光。感謝ICRT首次在桃園舉辦Bike Day活動。新屋綠色隧道全程長4公里，沿途設有木棧平台、觀海亭、休閒步道、景觀解說等設施，騎乘單車在新屋綠色隧道林蔭下，又有濱海道路的海風吹拂，是條深受單車愛好者喜愛的騎乘路線，他也歡迎ICRT明年再來桃園舉辦。

顏子傑藉機向車友推廣新屋好米，新屋不只有綠色隧道、永安漁港、沿海的風力發電。台灣北部出產的米食也多來自新屋，新屋「芋香米」也是農委會稻米評比「精饌米」大賽的常勝軍，曾多次獲得冠軍米的殊榮，口感佳、另有獨特香味，騎完車之後，也歡迎車友可以享用桃園好米。

ICRT總經理白健文說，ICRT Bike Day今年邁入第12屆，自2009年舉辦以來，曾在台灣各地舉辦單車日，騎遍全國具特色的自行車道，累積20場活動，全台合計超過2萬人參與，首度在桃園舉辦，吸引許多桃園人共襄盛舉。今年恰逢ICRT歡慶40周年，現場也規畫「綠野迷蹤」密室逃脫遊戲，增加活動趣味，完賽的車友不僅可以獲得完騎證明書也能獲得精美小禮品。

(中時 )