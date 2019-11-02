前台北縣長周錫瑋今(2日)下午至林口為立法委員參選人洪孟楷站台，對於日前蘇貞昌酸韓的青年政策是「不負責任的做法」，周錫瑋回嗆，民進黨才是政客，亂編預算、亂花納稅人的錢，周更強調，韓照顧年輕人的政策，不到1000億就可以解決，「每個政策提出來，都請財政的人計算過，看錢夠不夠，我們絕對負責任。」

周錫瑋指出，民進黨執政以來亂編許多預算，「南向政策1000多億，廢核快5000億，前瞻計畫8800億，風力發電超過兩兆」，都是民進黨立委亂編、亂通過，因此要讓洪孟楷進國會，把亂編預算都刪掉。

周錫瑋表示，最近韓國瑜提出的很多政策，像是照顧老人家、照顧年輕人、遊學補助、學貸利息免繳等，竟被蘇貞昌說「政客在浪費納稅人的錢」，對此周不滿回嗆，「誰才是政客？民進黨嘛，蔡英文團隊才是政客。」

周錫瑋說，「韓國瑜照顧年輕人的政策，不到1000億就可以解決，民進黨前面加起來好幾兆，只要拿出十分之一照顧年輕人就夠了」，周也為韓的政策掛保證，我跟善政兄談過，每個政策出來，都會請財政的人計算，看錢夠不夠，跟各位說，我們都計算過，絕對負責任。

(中時 )