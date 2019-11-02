以「一起來當聖誕老人吧」為主題、首座進駐高速公路服務區的「聖誕老人的家」大型裝置藝術，2日下午在財團法人錠嵂藍鵲基金會董事長李淑芬、高速公路局中區養護工程分局長彭煥儒、台灣兒童暨家扶基金會副執行長劉國璋等人共同揭幕下，正式在國道14個服務區中人潮最多、最吸金的「清水服務區」登場！

邁向第二屆的「聽見孩子的聖誕心願」，以實現家扶孩童聖誕願望為活動理念，由錠嵂藍鵲社會福利基金會攜手高速公路局及新東陽共同舉辦。彭煥儒表示，錠嵂藍鵲去年已為250個家扶兒童一圓聖誕願望，今年擴大計畫要實現金門、澎湖、宜蘭、花蓮、台東、北台南共500位家扶孩子的聖誕願望。

彭煥儒進一步說，國道服務區不僅能休息、用餐，也能提供多元的活動。就像「聖誕老人的家」進駐國道最熱門的清水服務區一樣，可以讓更多用路人共同參與這項公益捐贈活動，讓更多的家扶兒童實現聖誕願望。

值得一提的是，裝置藝術「聖誕老人的家」，是由實踐大學媒體傳達設計學系學生共同打造，邀請民眾進入家屋，成為專屬的聖誕老人，聆聽500位弱勢兒童的聖誕願望清單。

長年經營兒童及青少年福利的錠嵂藍鵲基金會董事長李淑芬表示，基金會去年在15天內募集了250份聖誕禮物，為了讓孩子們擁有聖誕節許願的機會，今年透過不一樣的觀點打造「聖誕老人的家」藝術裝置，希望能在10天內募集到500份聖誕禮物、明年再翻倍成長，讓更多家扶兒童圓夢。

李淑芬強調，這座家屋透過互動式感應裝置，讓每一位進到家屋的觀眾，都能化作成聖誕老人，聆聽500個孩子們親自說出的聖誕願望；觀看孩子們發揮創造力親手畫下的聖誕心願，聽見、看見並實現願望，「基金會邀請民眾加入聖誕老人的行列，一起實現孩子的聖誕夢想！」

這次裝置藝術不僅選在清水服務區展出，錠嵂藍鵲社福基金會更打造10座小型室內裝置「聖誕彈珠台」，由新東陽規劃出全新展區在桃園機場、松山機場及清水、關西、西湖、南投服務區擺放，利用一顆顆彈珠象徵一份份禮物，讓玩家在體驗機台的過程中化身聖誕老人，將禮物送到台灣、離島等各地的孩童手上。

新東陽表示，透過機場據點展出，更能讓來往的旅客體驗到不同的聖誕氛圍，積極地參與社會公益慈善活動，用愛讓孩子們有一個美好的聖誕夢。

李淑芬還表示，全台已有200位錠嵂保險經紀人業務員準備好擔任「錠嵂聖誕快遞天使」，一同加入溫暖行列。當認領人選定完成並準備好禮物，「錠嵂聖誕快遞天使」將會前往收取禮物，再將禮物送到基金會。透過這樣的流程，孩子能更快速的收到禮物完成他們的願望。

除了實體的藝術裝置，禮物認領將在網路上募集，民眾上募集活動官方網站「聽見孩子的聖誕心願-聖誕老人招募中」，就能透過該網站看見、聽見並認領想要實現家扶孩童的聖誕心願。

(工商 )