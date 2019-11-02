歌手與Coca-Koala樂團帶來一系列經典動漫歌曲，包括「神奇寶貝」、「數碼寶貝」、宮崎駿動畫電影「天空之城」等，立馬引起小朋友共鳴。（陳世宗攝）

2019台中親子音樂季2、3日兩天在夏綠地公園登場，安排音樂演出、YOYO家族帶動跳、卡通「救援小英雄」唱跳演出等豐富內容，吸引許多家長帶著孩子在草地上席地而坐，享受悠閒時光；現場樂團帶來多首動漫歌曲，引發小朋友共鳴直呼「超好聽！」家長們大讚氣氛好場地舒服，「玩得超開心！」

副市長楊瓊瓔在新聞局長黃國瑋陪同下，到場與大小朋友一同坐在草地上聽音樂，與家長愉快聊天、和孩子們玩耍，氣氛輕鬆歡樂。楊瓊瓔表示，親子音樂季安排音樂演出、闖關活動，周邊也同時舉辦台中國際舞蹈嘉年華，相當精采，歡迎家長們帶著寶貝來同樂！

現場動漫歌手曾威豪與Coca-Koala樂團帶來一系列經典動漫歌曲，包括「神奇寶貝」、「數碼寶貝」、宮崎駿動畫電影「天空之城」等主題曲；當「神奇寶貝」主題曲出現時，立即引起小朋友共鳴，眼神發亮指著舞台興奮大喊「皮卡丘！」，還在草地上開心跳來跳去，直呼「明天還要來！」

帶著老婆跟兒女參加活動的陳先生說，親子音樂季活動內容相當豐富，他的孩子最喜歡「救援小英雄」的波力，因此帶著孩子來玩，現場音樂演出也非常好聽，加上國際舞蹈嘉年華在旁邊同時舉辦，也會帶孩子去看舞蹈表演，出門可以同時參加2個活動相當不錯。

(中時 )