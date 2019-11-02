Baby到日本過萬聖節，和朋友拍大頭貼。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

Baby上節目高EQ看待負評。（圖／翻攝自秒拍）

30歲Angelababy（楊穎，Baby）和41歲大陸第一小生黃曉明結婚4年，育有一子小海綿，最近頻傳兩人婚變，《秋晚》被指夫妻參加同活動卻不同台，結束後也各自回飯店，但當事人沒回應。今(2日)網上傳出Baby最近拋下老公到日本和好友們過萬聖節，可能手機濾鏡效果開太強，大合照中竟一時看不出哪個是Baby，但也有粉絲力挺說：「不難，我一眼就認出了」。

Baby好友最近在微博分享一群人到日本逛萬聖節的照片，圖中Baby綁著公主頭，穿著粉色薄紗長裙，難得告假母親身分，依舊十分有少女味，但在大合照中，由於妝容與大頭濾鏡效果，讓許多網友表示第一時間竟找不到Baby，笑說：「臉盲症犯了」、「長的都好像」、「Baby還是很好認，最漂亮那個」、「明星跟路人的差別」。

而Baby最近上綜藝節目《美食告白記》，高EQ回應網上對她的負評和傳聞，說自己起初也不知道該怎麼做，多年來都呈現比較迷茫的狀態，有時老朋友竟相信謠言跑來問她，讓她很受傷，自己不堪其擾，但後來看開了，發覺那些念她的人其實就像媽媽一樣，並不是出自惡意，只是希望她改正，笑說：「其實他們這麼關注我，還是因為愛我」。

(中時電子報)