台南新市毛豆節2日舉辦毛豆創意甜點決賽，由張家綾與張玉珍的作品毛豆福氣餅、綠金乳酪球獲得金獎。（劉秀芬攝）

台南新市毛豆節今年不選代言人，改舉辦毛豆創意甜點，2日決賽於台南科學園區登場，在12組作品激烈競爭下，最後由非職人姊妹花張家綾、張玉珍的創意毛豆福氣餅、綠金乳酪球獲得評審青睞，奪得金獎2萬元獎金。

新市區農會表示，今年毛豆創意甜點決賽著重在口感及技巧、經濟性及商業可行性、創意與主題呈現度、食材運用、口條表達等贏得競賽的5大標準。農會總幹事李美嬅表示，期待透過甜點比賽優勝者的作品，擴大毛豆產業的經濟附加價值。

金將得主張家綾表示，自己並非科班出身，但長期關注新市農會動態與毛豆產品，此次與妹妹報名甜點賽後，朝著讓毛豆甜點能在兼顧外觀與口感外，同時能易保存、低成本、可商品化為目標發想創意，並由曾獲果雕冠軍的弟弟設計擺飾，因此幸運獲得評審肯定。

2日毛豆節活動除了甜點決賽外，現場還有毛豆大亨堡DIY體驗、青農蔬果市集、鄰近農會農特產展售、小型農機展覽等，讓民眾有機會近距離體驗農業的魅力，從活動中更了解如何將在地農產品巧妙運用於日常烹調上。

此外，新市農會邀請多個愛心單位參與活動，台南市動物防疫保護處推出毛小孩認養活動並免費疫苗注射，曼都髮型店出動6位設計師免費義剪，新市國中校長薛英斌帶領學生義賣師生雷雕、畫冊、明信片、速寫臨摹、毛豆圖像馬克杯等，藉由毛豆節活動結合愛心公益，希望匯聚大眾的力量，幫助需要幫助的人。

(中時 )