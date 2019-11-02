2019年世界棒球12強賽B組官辦熱身賽首場委內瑞拉與澳洲之戰，委內瑞拉在6局上因投手暴投而奉送澳洲1分，終場澳洲1比0力克委隊，這場比賽被中華隊教練評為「怪怪的」！

全場比賽澳洲打出8安打、委內瑞拉5安打，兩隊攻勢並不強大，6局上，委隊後援投手馬丁尼茲被澳洲隊米契打出安打、再投了2次保送與1次暴投，讓澳洲拿下第1分，這1分也成了勝負分數。

委內瑞拉總教練蘇貝洛（Carlos Subero）表示，委隊有2次好的得分機會，可惜沒有掌握，這是一場很激烈的比賽，給了球員好的經驗，對於接下來的比賽應該會打得更好。澳洲隊總教練尼爾森覺得兩隊都表現不錯，進行投打的調整。

不過，在看台上情蒐的中華隊教練團並不認為，投手教練吳俊良指出，這場比賽委內瑞拉的打擊有一定實力，可是今天5安打有3支擠到、只有1支較確實，之前看影帶都有全力揮擊，今天看起來打得「弱弱的」。

其中第4棒Fuenmayor看起來也有打擊落差，這就是將來比賽要特別小心的地方，打得「怪怪的」；吳俊良說，兩隊投手都不錯，只有丟分位投手控球差了一點。

中華隊總教練洪一中指出，看1場比賽不準啦，不能以1場球去評論委隊，這是熱身賽而已。至於中華隊投手未來對戰委隊要注意之處，吳俊良表示，不能投在揮擊的「熱區」，投球要有高低、快慢搭配。

(中時電子報)