竹南龍鳳漁港舉辦苗栗慢魚運動成果分享會，民眾參與現場魚獲拍賣。〔謝明俊攝〕

竹南龍鳳漁港舉辦苗栗慢魚運動成果分享會，現場展示海漂垃圾做成的雕塑藝品。〔謝明俊攝〕

竹南龍鳳漁港舉辦苗栗慢魚運動成果分享會，現場安排分享會。〔謝明俊攝〕

竹南龍鳳漁港舉辦苗栗慢魚運動成果分享會，在現場升起慢魚旗。〔謝明俊攝〕

竹南龍鳳漁港舉辦苗栗慢魚運動成果分享會

為了接軌國際慢魚活動，苗栗縣政府與海洋事務委員會一起在2日下午在竹南龍鳳漁港，合辦苗栗慢魚運動成果分享會活動，集結在地業者、特色產品展示苗栗慢魚運動成果，現場並安排多場探討環境議題的工作坊，並安排介紹在地料理秀、傳統魚法等，藉此增加苗栗的能見度及海洋觀光品牌形象。

負責主辦本次苗栗慢魚運動的文觀局特別推薦民眾，可以利用周末時間，到苗栗海岸線欣賞海線的風光。白天可見前往苑裡逛早市，接下來一路向北，到拱天宮參拜，再到慢魚成果分享會，欣賞精彩的表演與內容豐富的市集，並可以欣賞漁港風光，讓整個假日非常充實並寓教於樂。

苗栗慢魚運動成果發表會現場，還安排有分享會，分為藍色海洋區、藍色教育區、藍色組織區、傳統漁法區、藍色旅遊區等五區，安排有探討慢魚與環境教育議題的講座、拍照打卡及漁業職人漁網製作展示、慢魚料理秀、在地農漁業特產販售、石滬與牽罟的漁法介紹、漁產競標等，讓參與的民眾可以學習如何製作海鮮料理，並理解漁業捕撈的辛勞。

苗栗首度舉辦慢魚活動，也獲得海洋事務委員會補助400萬元，苗栗縣長徐耀昌在2日下午的成果會發表現場，特別感謝海委會的支持，徐耀昌表示，苗栗縣施政第一要務就是拚觀光及拚經濟，苗栗有國際雙慢城、舊山線Rail Bike鐵道自行車，已是國際亮點，未來將有2家5星級的觀光飯店進駐，還有三義地區金達摩茶博物館，東南亞最大的公館客家文學花園也可望在明後年亮麗登場。為了平衡苗栗海線發展，將以「慢魚運動」為底蘊，要讓海線有文化觀光亮點。同時也規劃向中央申請「苗栗縣黃金海岸沿海鄉鎮風景特定區」，期望能帶動海線地區繁榮發展。

(中時 )