東南亞國協（ASEAN，以下稱東協）外交消息人士1日透露，美國稱北京在南海主權議題的主張「具擴張性且非法」，擬在4日舉行的東亞峰會上呼籲東南亞國協各成員國向北京提出抗議。

日本共同社報導，美國9月與東協舉行了首次聯合海上演習。美方對中國的海洋活動保持警惕，有意取得東協的支持，加強對北京牽制。

東亞峰會將於泰國首都曼谷郊外舉行。除東南亞國協外，日美中俄等共計18個國家將參加。不過，美國此番首次未派部長級官員出席。東協各國中也有意見批評其「輕視亞洲」，是否會響應呼籲仍是個未知數。

據該消息人士稱，美國製作了用於峰會討論的資料。在內容中呼籲「航行自由」，強調「自由開放的印度太平洋」戰略的重要性。對於主張在南海幾乎所有海域擁有主權的中國大陸，美國要求東南亞國協10國共同提出抗議。

越南和菲律賓也主張擁有南海主權。

美國總統川普派遣總統國家安全事務助理奧布萊恩參加東亞峰會。另一方面，大陸國務院總理李克強將出席峰會，也計畫就旨在避免與東協發生紛爭的「南海行為準則」制定工作展開磋商。

(中時 )