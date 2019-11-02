台灣要國際化，雙語環境不能少，從教育著手，也要激發學子學習動力！由國發會主辦的雙語國家「你要去哪裡」校園創意短片頒獎典禮，於今（2日）落幕，來自澎湖二度參賽的盧瑋澤同學，以雙語主播形式創意播報《澎湖必去秘境》成功獲得冠軍！盧同學除在在影片中介紹澎湖必訪的大菓葉玄武岩外，也透過影片告知大眾，在大菓葉柱狀玄武後方有一個「三石璧」。

冠軍由「澎湖必去秘境」獲得，馬公國中的同學用英文說出澎湖的美。（圖取自國發會網站）

此次頒獎典禮一開場以趣味影片回顧國發會於今年推動雙語國家政策所做的努力；緊接著由來自新北市育才國小及台中市大勇國小的小朋友，用流利的英語分別演出「穿越大稻埕」及「1分鐘看台灣」表演，為典禮帶來第一波高潮。主辦單位接著播放由入圍30組影片所剪輯的精華片段，有多位同學不約而同使用迪士尼「阿拉丁」梗來創作，介紹台灣各大景點，相當有趣！

國發會陳美伶主委也親自出席當日頒獎典禮，頒發獎狀及獎金給得獎的同學們，對於第二梯次募集盛況超越前次活動，陳主委也對熱情參與的同學們表達感謝。同時，陳主委和同學們分享雙語政策的目的，現在是人才競逐的時代，語言是很重要的工具，且越來越多外國人來臺灣，讓我們更有機會開口說英文，培養聽跟說的能力，尤其數位時代，有很多學習資源可以利用，提升大家的英語力。也希望學生們學英文能以情境的方式，讓英文融入生活。

學生們用短片大秀台灣美景，讓外籍評審相當驚艷。（圖取自國發會網站）

第二梯次的校園創意短片徵選活動以「你要去哪裡？」介紹台灣景點為主題進行徵件，影募集有152件，從小學生到大學生都有。介紹景點遍及全台，從北台灣的十分到客家文化色彩濃厚的苗栗；中台灣景點有彩虹眷村及清水地區的信仰中心紫雲巖；南台灣則到達恆春古鎮、觀光人潮活絡的墾丁；東部則有七星潭、太魯閣等知名景點的介紹

而在入圍名單中，30件作品中有多達4件來自澎湖，以介紹澎湖在地景點為主，表現讓人驚艷；最後更由來自澎湖馬公國中的盧瑋澤同學以《澎湖必去秘境》一舉奪得冠軍。此外，新北市育才國小及台中市大勇國小的小朋友，用流利的英語分別演出「穿越大稻埕」及「1分鐘看台灣」表演也備受好評，從學生們精彩表演中，看到創意無限、台灣美麗風景。

(中時電子報)