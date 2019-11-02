桃園市農產業豐富多元，在市府號召之下越來越多青年返鄉從農，青農之間也成立聯誼會，串聯13區青農分享從農心得，青農們平時也積極投入公益活動，此次集合眾人之力，舉辦首屆聯合義賣活動，號召超過50人響應，2日當天有30個攤位展售在地優秀農產。

來自大溪、楊梅、中壢、大園與復興等地的青農們，齊聚一堂響應慈善義賣活動，2日在復興區天幕廣場設攤展售自家農產。這群農業的新中堅份子，熱衷關懷弱勢，對需要的人伸出援手，除了不定時的拜訪弱勢團體送上物資，也願意提供機會給弱勢族群讓他們能有尊嚴的自力更生。

青農們表示，此次的慈善義賣活動則是由桃園市青農聯誼會幹部群登高一呼，邀請青農夥伴們共襄盛舉，超過50位青農熱情響應，天幕廣場擺設超過30個攤位，展售各式蔬果與小農自製農產，吸引民眾上山大肆採購。

此次義賣活動獲得復興區長游正英支持，並無償出借天幕廣場及停車場挺青農作公益。復興區農會總幹事曾庭筠表示，動員復興區農會全體同仁一起投入這項有意義的活動，並大力號召復興區青農一同投入作公益。此次慈善義賣的總所得將全數捐出，捐給大園地區育幼院、偏遠小校與在地弱勢居民。

(中時 )